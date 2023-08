Qui sont les premiers touristes que Virgin Galactic a envoyés dans l'espace ce jeudi ?

Mais qui sont donc ces astronautes en herbe à avoir décollé depuis le Nouveau-Mexique ? Originaires d'Antigua-et-Barbuda, dans les Caraïbes, Keisha Schahaff et sa fille Anastatia Mayers ont toutes deux pris part à ce vol touristique. Leur participation au voyage est atypique, car la mère et la fille de 46 et 18 ans ont remporté leur ticket grâce à une levée de fonds organisée par Virgin Galactic. La nouvelle avait été annoncéeà la mère de famille par Richard Branson en personne. Le milliardaire lui avait fait la surprise de se rendre chez elle pour lui remettre... sa combinaison d'astronaute !