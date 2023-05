Pourra-t-on bientôt faire hiberner les humains ?

Plonger des hommes en hibernation artificielle et les envoyer dans l’espace ? C’est peut-être possible. Des scientifiques ont récemment réussi à faire hiberner de façon artificielle des rongeurs, et notamment des souris et des rats, grâce à des ultrasons. Le rat n’étant pas un animal qui hiberne naturellement, les chercheurs songent à appliquer cette découverte à l’homme. "Si cela s'avère faisable chez l'homme, nous pourrions imaginer des astronautes portant un dispositif en forme de casque conçu pour cibler la région de l'hypothalamus et induire un état d'hypothermie et d'hypométabolisme", a expliqué au Guardian Hong Chen, professeur agrégé à l'Université de Washington à St Louis et à l’origine de cette nouvelle étude.