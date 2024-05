"Pour des photographes, c’est le Graal !" : les aurores boréales ont offert une seconde nuit magique

Des aurores ont à nouveau illuminé le ciel de l'Hexagone dès la nuit tombée. Mais ces phénomènes lumineux étaient de moindre intensité par rapport à la veille.

Quand la chasse aux aurores devient un sport national. Après une première nuit féérique, c’était un peu la séance de rattrapage et de nombreux curieux ont tenté leur chance ce samedi à la tombée de la nuit, motivés par la perspective d’apercevoir des aurores, un spectacle extrêmement rare sous nos latitudes. Mais tous n’ont pas eu la chance d’observer ces manifestations lumineuses.

Dans le Puy-de-Dôme, une équipe de TF1 a rencontré Kévin et Jordan, deux jeunes photographes. Malgré la fatigue après une première nuit d’observation, ils n’ont pas hésité une seconde. "Passer deux nuits blanches pour voir des aurores, ce n’est pas un problème", affirme Kévin, dans la vidéo. Habituellement, ces phénomènes lumineux se produisent dans les cercles polaires. Mais il arrive parfois que la réaction survienne à des latitudes plus proches de l’équateur, comme en France. Pour mettre le maximum de chances de leur côté, ils ont installé leur campement au belvédère de Queuille, loin de la pollution lumineuse.

On a le sentiment que le ciel est en train de s’embraser Kévin, photographe

Pendant la nuit, les deux compères ont capturé plus de 500 images en quatre heures. "Ce qu’on peut voir rien qu’à l’œil nu, c’est déjà quelque chose de dingue", reprend Jordan, dans le reportage. "Quand on voit le résultat, on se rend compte que la nature a tellement de choses à nous offrir", poursuit-il. En ouvrant leur ordinateur pour découvrir le résultat de leur moisson, nos deux compères sont subjugués. "On a le sentiment que le ciel est en train de s’embraser", commente Kévin. "Pour des photographes, c’est le Graal !", renchérit Jordan.

Mais tout le monde n’a pas eu la chance d’en apercevoir de ses propres yeux. Il faut dire que les aurores étaient de moindres intensités par rapport à la nuit vendredi à samedi. À La Roche-Guyon (Val-d’Oise), où s’est aussi rendue une équipe de reportage de TF1, Maël et ses amis ont attendu toute la nuit, en vain ! Malheureusement pour eux, les aurores n’étaient pas au rendez-vous cette nuit-là. De ce week-end exceptionnel, il restera de nombreuses images féériques dont bon nombre ont été diffusées sur les réseaux sociaux.