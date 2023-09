Alité deux mois pour 18.000 euros afin d'aider la recherche spatiale ? Les candidatures sont ouvertes

Passer 60 jours allongé, le corps incliné à -6°, pour faire avancer la recherche spatiale... tout en empochant 18.000 euros. Ce petit sacrifice peu confortable pourrait bien attirer les amateurs de sciences et d'espace. Les intéressés pourront alors se tourner vers l'Institut de médecine et de psychologie spatiales (Medes), basé à Toulouse, qui réalise actuellement une étude de simulation de l'impesanteur (phénomène ressenti en l'absence de pesanteur) en utilisant le modèle d'alitement. Nom de code de cette étude réalisée à la demande du Centre national d'études spatiales (Cnes) et de l'Agence spatiale européenne (Esa) : Brace (pour "Bed Rest with Artificial gravity and Cycling Exercise", soit "repos au lit avec gravité artificielle et exercice de cyclisme").

Après une première campagne qui s'est déroulée d'avril à juillet 2023, une seconde campagne aura lieu de février à mai 2024. L'appel à candidatures a été lancé ce mois-ci. Douze volontaires, des hommes âgés de 20 à 45 ans, sont recherchés pour participer à cette grande campagne.