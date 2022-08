Retour des Américains sur la Lune : 3 choses à savoir sur la mission Artémis 1

Trois faux astronautes embarqueront à bord de la capsule Orion, dans le but de mener des expériences. La Nasa, en collaboration avec l'Agence spatiale allemande (DLR), installera deux torses en plastique bardés de capteurs (5600, pour être précis), nommés Helga et Zohar. Seul ce dernier portera le fameux gilet AstroRad qui devra protéger les futures astronautes des radiations. Les deux membres d’équipage seront accompagnés du commandant Campos, un mannequin muni, cette fois, de bras et de jambes (et aussi de la future combinaison spatiale que porteront les astronautes du programme Artemis). Deux capteurs placés derrière le siège et sous l'appui-tête enregistreront l'accélération et les vibrations générées tout au long de la mission vers la lune. Il est également équipé de deux capteurs de rayonnement pour mesurer l'exposition.