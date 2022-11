"La Terre pèse environ six ronnagrammes" : de nouvelles unités de mesures font leur apparition

Les nouveaux préfixes ronna (R) et quetta (Q) expriment des quantités avec respectivement 27 et 30 zéros derrière l'unité. De façon symétrique, le ronto (r) et le quecto (q) expriment des quantités dont l'unité est respectivement la 27e et la 30e derrière la virgule. Avec ces préfixes, "la Terre pèse environ six ronnagrammes", soit un six, suivi de 27 zéros, note Richard Brown, chef de la métrologie, la science des mesures, au Laboratoire national de physique britannique, à l'origine de ce changement. À l'inverse, quelque chose pesant six rontogrammes équivaudrait à un nombre décimal dont le six serait placé en 27e position à droite de la virgule.