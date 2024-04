Les restes d'un animal géant découverts sur une plage seraient ceux du plus grand des reptiles marins

Un père et sa fille ont découvert les restes fossilisés d'une gigantesque créature en mai 2020 dans le sud-ouest de l’Angleterre. Un animal qui, selon les conclusions d'une étude scientifique, pourrait bien être le plus grand reptile marin jamais répertorié.

Peut-être l'une des plus grandes espèces que la Terre ait connues. En mai 2020, un père et sa fille ont découvert les restes fossilisés de la mâchoire d’une gigantesque créature sur une plage du sud-ouest de l’Angleterre. "C'était vraiment génial de découvrir une partie de ce gigantesque ichtyosaure. Je suis très fière d'avoir joué un rôle dans une telle découverte scientifique", raconte à SkyNews Ruby, âgée de 11 ans au moment des faits.

Vieux de 202 millions d'années

D'après une étude publiée mercredi 17 avril dans la revue scientifique Plos One, l'os proviendrait d’un ichtyosaure préhistorique vieux de 202 millions d'années. Selon les estimations des experts, cette créature aurait dépassé les 25 mètres de longueur, ce qui en ferait le plus grand reptile marin jamais répertorié. L'espèce a été baptisée "Ichthyotitan severnensis" ("lézard-poisson géant de la Severn").

Après cette découverte, le père et la fille avaient contacté le Docteur Dean Lomax, paléontologue à l’université de Manchester. Ce dernier leur avait appris qu’en 2016, un premier fossile d’ichtyosaure avait déjà été découvert le long du même littoral par le collectionneur Paul de la Salle. Père et fille ont finalement été invités à rejoindre l’équipe de recherche pour étudier et décrire le fossile.

Une invitation conduisant à la publication de leurs travaux dans la revue Plos One. C'est ainsi que, à peine âgée de 15 ans, la jeune Ruby a pu être publiée dans une revue scientifique.