Vers un nouveau test sanguin pour détecter la maladie d'Alzheimer ?

L'Alzheimer demeure la forme la plus courante de démence. Toutefois, son diagnostic reste difficile, en particulier aux premiers stades de la maladie. Cela signifie que si ce nouveau test reçoit l'aval des autorités de santé, les diagnostics pourraient être établis plus rapidement et plus fréquemment, ouvrant la voie à des thérapies plus précoces et donc plus efficaces. Les directives actuelles recommandent la détection de trois marqueurs distincts (accumulations anormales de plaques amyloïdes et protéines Tau ainsi que la neurodégénérescence) par le biais du scanner cérébral, très coûteux, ou de la douloureuse ponction lombaire. Cela rend la détection particulièrement délicate (et inaccessible à de nombreuses personnes). "Beaucoup de patients, même aux États-Unis, n'ont pas accès aux IRM et aux scanners cérébraux. L'accessibilité est un problème majeur", confirme Thomas Karikari.