Le vol inaugural de Terran 1, première fusée imprimée en 3D dans l'espace, se solde par un échec

Pour de nombreux spécialistes du secteur, les fusées imprimées en 3D pourraient représenter une petite révolution dans l'industrie du lancement. La fusée Terran 1, qui mesure 33,5 mètres de haut et un peu plus de 2 mètres de diamètre, devait recueillir des données et démontrer qu'une fusée imprimée en 3D pouvait résister aux rigueurs du décollage et des vols spatiaux. Au total, 85% de la masse de la fusée a été imprimée en 3D, et l'entreprise vise les 95% à l'avenir. Son premier étage comporte neuf moteurs, également imprimés en 3D. Avantage principal de la technique : simplifier grandement le processus de fabrication et réduire ainsi les coûts.

Avec ses grands robots d'impression 3D, la compagnie affirme diviser par 100 le nombre de pièces par rapport à une fusée traditionnelle. Elle met aussi en avant la rapidité de la méthode : 60 jours, de la matière première au produit fini. L'objectif pour la jeune pousse RelativySpace, être capable de placer 1250 kilos en orbite terrestre basse (des petits satellites, par exemple). Pour ce vol d'essai, l'engin ne transportait pas de charge utile. Le lanceur Terran 1 devait placer sur une orbite d'environ 200 kilomètres son étage supérieur, dont le cône devait libérer un anneau métallique, premier composant produit par l'entreprise via la technologie d'impression 3D.