"Le patient voit quelque chose" : des secrets de la mort imminente percés par des scientifiques

Que voit-on et que ressent-on juste avant de mourir ? Au moment où la vie s'apprête à les quitter, les personnes faisant l'expérience d'une morte imminente (appelée EMI) rapportent des visions et des sensations similaires. Elles disent souvent avoir aperçu une lumière au bout d'un tunnel, eu l'impression de se détacher de leur corps ou vu leur vie défiler devant leurs yeux. Ces témoignages concordants et provenant d'individus aux profils et origines variés laissent penser qu'il s'agit du résultat d'un potentiel mécanisme biologique, qui se révèle encore mystérieux pour la communauté scientifique.

Dans un article, publié ce lundi 1er mai dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), des chercheurs de l'université du Michigan, aux États-Unis, ont relevé des poussées d'activité cérébrale chez deux patients mourants. Cette étude n'est pas la première du genre sur le mystère de ces expériences dites de "mort imminente", mais elle est "plus détaillée qu'aucune autre auparavant", a indiqué à l'AFP son auteure principale et professeure associée de neurologie, Jimo Borjigin.