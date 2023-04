Qui s'envolera vers la Lune en fin d'année ? La Nasa va dévoiler l'équipage d'Artemis 2

Apprendre à vivre sur la Lune doit permettre de tester toutes les technologies nécessaires à un voyage d'une complexité encore plus grande : l'envoi d'un équipage vers Mars. La date de lancement d'Artemis 2 est pour l'instant prévue en novembre 2024. La mission durera une dizaine de jours. Les quatre astronautes embarqueront dans la fusée SLS de la Nasa, la plus puissante du monde à l'heure actuelle. Ils prendront place au sommet de cette fusée dans la capsule Orion, qui se détachera dans l'espace et les emmènera autour de la Lune. Une fois de retour, ils amerriront dans l'océan.

La fusée SLS n'a pour l'instant volé qu'une seule fois, lors de la mission Artemis 1. Elle avait alors propulsé la capsule Orion, vide, jusqu'à la Lune, lors d'une mission test d'un peu plus de 25 jours. La capsule était revenue sur Terre avec succès en décembre. "Ça s'est si bien passé que nous avions ajouté des tests supplémentaires durant le vol", a déclaré le patron de la Nasa Bill Nelson la semaine dernière. "Et maintenant, nous allons y ajouter un équipage." Il a précisé qu'une mission pour la planète Mars pourrait être envoyée d'ici à 2040.