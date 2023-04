Direction Jupiter : ces mystères que les scientifiques espèrent percer grâce à la sonde européenne Juice

L'odyssée durera huit ans. La sonde spatiale européenne Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) est prête à décoller pour Jupiter et ses lunes glacées, en quête d'environnements habitables pour des formes de vie extra-terrestre. Mission phare de l'Agence spatiale européenne (ESA), Juice décollera ce jeudi à 12h15 GMT (14h15 à Paris) depuis Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée Ariane 5, dont ce sera l'avant-dernier vol avant d'être remplacée par Ariane 6.

Équipée de dix instruments scientifiques et d'immenses panneaux solaires, la sonde de 6 tonnes se séparera de la fusée 28 minutes après le décollage, à 1500 km d'altitude. Le voyage s'annonce sinueux puisqu'il n'est pas possible d'atteindre Jupiter par une trajectoire directe. L'arrivée est prévue en juillet 2031 aux abords de la plus grosse planète du système solaire, qui se situe en moyenne à près de 628 millions de kilomètres de la Terre.