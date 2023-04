EN IMAGES - Découvrez l'hypnotisant cliché d'Uranus capté par le télescope James Webb

Septième planète du système solaire, Uranus est environ quatre fois plus grande et quinze fois plus massive que la Terre. Elle est ceinte d'au moins treize anneaux et de 27 lunes, dont les six plus brillantes ont été captées par les instruments du télescope. "Les scientifiques s'attendent à ce que de futures images révèlent deux autres anneaux extérieurs qui ont été découverts par Hubble en 2007", indique le site spécialisé Sciences et avenir.