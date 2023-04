Nouvelle prouesse du télescope James Webb, qui a observé la plus lointaine des galaxies de l'Univers

Avec elle, trois autres galaxies ont été observées par le télescope, toutes formées entre 300 et 500 millions d'années après le Big Bang. L'Univers n'avait alors que 2% de son âge actuel.

Plus les galaxies sont lointaines, et donc jeunes, plus elles sont difficiles à détecter tant leur signal lumineux est faible. C'est la puissante vision dans l'infrarouge, une longueur d'ondes invisible pour l'œil humain, de l'imageur de James Webb, combinée aux observations en spectroscopie, qui analyse la lumière provenant d'un objet pour en déterminer les éléments chimiques, qui a confirmé "sans ambiguïté", l'existence des quatre galaxies.