Une mystérieuse explosion cosmique, "la plus grande" jamais observée, intrigue les scientifiques

C'est une découverte majeure, mais un mystère total. Des astronomes ont annoncé, vendredi 12 mai, avoir découvert la plus "grande" explosion cosmique jamais enregistrée. L'événement observé, catalogué AT2021lwx, montre une boule d'énergie de cent fois la taille de notre système solaire s'allumer soudainement. Un phénomène survenu il y a trois ans, mais seulement observé aujourd'hui.

AT2021lwx n'est pas l'événement le plus lumineux enregistré, la palme revenant au sursaut-gamma (un jet d'énergie colossal dans l'effondrement d'une étoile) GRB221009A, détecté en octobre 2022 et supposé être "le plus lumineux de tous les temps". Mais l'explosion décrite dans la revue Monthly Notices de la Royal Astronomical Society britannique peut être décrite comme la "plus grande", car elle a libéré en trois ans infiniment plus d'énergie que le sursaut-gamma, selon le principal auteur de l'étude, Philip Wiseman, astrophysicien à l'Université britannique de Southampton.