Le silence est un son que vous entendez, selon une étude américaine

Pourrait-on entendre le bruit du silence ? La manière dont l'esprit humain réagit à l'absence de stimulations sensorielles intrigue les scientifiques depuis des décennies. Généralement, on associe l'ouïe au son, autrement dit aux bruits qu'on entend, que ce soit la voix d’un collègue de travail, une chanson diffusée à la radio ou encore le vrombissement d’un marteau-piqueur dans la rue. Mais ces sons sont inévitablement ponctués de pauses silencieuses qui marquent l'absence d'ondes acoustiques. De fait, le silence fait partie intégrante de notre expérience quotidienne et l'expression un "silence assourdissant" en est d'ailleurs un bon exemple. Cependant, on ignorait jusqu'à présent comment le cerveau humain perçoit, lui, cette absence de bruit.

Dans une nouvelle étude publiée le 10 juillet dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, une équipe de recherche de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis a réalisé une expérience qui montre que notre cerveau perçoit activement le silence de la même manière qu'il entend le son. "Le silence, quel qu'il soit, n'est pas un son. C'est l'absence de son. Et pourtant, nous avons souvent l'impression de l'entendre. Si le silence n'est pas vraiment un son, mais qu'il s'avère que nous pouvons l'entendre, alors l'audition va au-delà de la question du simple son", explique le chercheur Chaz Firestone, professeur adjoint de psychologie et de sciences du cerveau à l'université Johns Hopkins et coauteur de l’étude, cité par le média américain Science.