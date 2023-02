Séisme en Turquie et Syrie : voici les principales zones sismiques dans le monde

Si certains séismes peuvent se produire à l'intérieur des plaques, les plus dévastateurs surviennent à leurs limites. "La sismicité se concentre pour l’essentiel le long des frontières des grandes plaques tectoniques, là où les mouvements relatifs sont les plus importants", détaille ainsi l'IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire). Le séisme qui a endeuillé la Turquie et la Syrie a été causé par un mouvement vers le nord de la plaque tectonique d'Arabie qui "avance sur la Turquie", a expliqué à l'AFP le sismologue Roger Musson, chercheur associé au British Geological Survey. Quand la tension devient trop forte, la plaque avance brusquement et "la libération de ce mouvement produit un séisme majeur".

Les séismes les plus violents interviennent dans des zones de subduction, "où l'affrontement de deux plaques conduit à l'enfoncement de l'une sous l'autre, libérant l'énergie accumulée par la déformation des roches", comme l'expliquait Pascal Bernard et Jean-Pierre Vilotte, chercheurs au laboratoire de sismologie de l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP), au Monde, après le séisme de 2010 en Haïti. Les pays proches de la plaque pacifique - les États-Unis, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, le Japon, Taïwan, les Philippines, l'Indonésie et la Papouasie - sont particulièrement menacés par ce phénomène.