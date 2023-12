Solstice d’hiver : à quoi correspond ce phénomène astronomique qui a lieu ce vendredi 22 décembre ?

Le moment précis du solstice d'hiver aura lieu ce vendredi 22 décembre à 4h27. Cela correspond au moment où la durée de la nuit est maximale et la durée de la journée, minimale.

Alors, il arrive quand, l'hiver ? On peut se poser la question au regard de la douceur actuelle des températures à cette période de l'année en France. Le plus simple reste de se fier à la mécanique céleste ! Car, pour définir le premier jour de l'hiver, il faut regarder les astres et plus exactement la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil.

En effet, notre planète est inclinée de 26,3° sur son axe lorsqu'elle tourne autour de son étoile. De fait, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents et c'est la raison pour laquelle il existe des saisons, comme le montre l'infographie ci-dessous.

IMCEE

D'après les calculs de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) de l'Observatoire de Paris, le moment précis du solstice d'hiver aura lieu ce vendredi 22 décembre à 4h27 (heure de Paris). Cela "correspond à l'instant auquel la longitude apparente géocentrique du centre du Soleil est égale à 270°", explique l'institut en charge des éphémérides, dans sa Lettre d'information du mois de décembre 2023. En des termes moins savants, cela désigne le moment où le Soleil se lève le plus au sud-est et se couche le plus au sud-ouest sous nos latitudes.

Le début de l'hiver du point de vue astronomique diffère en effet de l'hiver météorologique, qui a débuté le 1ᵉʳ décembre dernier, comme l'indique Météo France. Le solstice d'hiver correspond au moment où la durée de la nuit est maximale et la durée de la journée minimale.

À partir de ce vendredi, le Soleil se déplacera progressivement vers le nord et la journée s’allongera de jour en jour. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver peut avoir lieu le 20, 21, 22 ou le 23 décembre, en fonction des années (bissextiles ou non). "Notre calendrier grégorien étant un calendrier solaire et la durée des saisons variant sur de grandes périodes de temps, nous ne pouvons pas maintenir fixes les dates des saisons !", explique l'Institut.