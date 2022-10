Sommeil : bientôt un traitement efficace contre les cauchemars ?

"S’ils sont fréquents, c’est-à-dire au moins une fois par semaine, et s’ils ont des conséquences négatives à l’éveil (détresse, mal-être, dépression, difficultés au travail), alors on parle de maladie des cauchemars, et il faut consulter un spécialiste", souligne Sophie Schwartz, professeure de neurosciences fondamentales à l’université de Genève et coauteure de l’étude, citée par nos confrères de 20 Minutes. Ce trouble du sommeil relativement méconnu toucherait environ 4% des adultes, selon l'Académie américaine de médecine du sommeil.

Pour chasser les mauvais rêves, l'équipe de chercheurs associe deux techniques. La première, déjà utilisée dans le traitement de ce trouble, repose sur la pratique d'exercices mentaux afin de "réimaginer" ses cauchemars avec des fins positives. Les participants doivent ainsi décrire en détail leur cauchemar, puis lui trouver une issue positive ou stimulante. La deuxième, celle des travaux suisses à proprement dit, consistait à répéter toutes les 10 secondes un son, en l'occurrence pour l'étude un accord de piano majeur, lors de la phase de sommeil paradoxal, en toute fin de nuit.