La sonde Chang'e-6 a atterri sans encombre dans le sud de la Chine. Elle rapporte sur Terre des échantillons de la face cachée de la Lune. C'est la première fois que des fragments de ce côté méconnu de notre satellite naturel vont pouvoir être analysés.

La sonde Chang'e-6, avec à son bord les premiers échantillons jamais ramenés de la face cachée de la Lune, est rentrée ce mardi sur Terre, marquant le "succès complet" de cette mission, selon l'agence spatiale chinoise (CNSA). En raison de sa complexité technique, notamment en matière de communications, il s'agit d'une des missions les plus ambitieuses jamais conduites par la Chine dans l'espace.

"Le module de retour Chang'e-6 s'est posé" dans une zone désertique de la région de Mongolie-Intérieure (nord de la Chine) "et tout fonctionne normalement", a indiqué la CNSA dans un communiqué. L'agence chinoise se réjouit aussi du "premier retour sur Terre d'échantillons de la face cachée de la Lune".

La capsule a chuté lentement depuis le ciel grâce à un parachute rouge et blanc avant de toucher terre en douceur et qu'un drapeau chinois rouge et jaune ne soit planté à ses côtés, selon des images diffusées par la télévision d'État. La face cachée de la Lune, invisible depuis la Terre, est une région rarement explorée. Elle est très prometteuse pour la recherche, car ses caractéristiques accidentées sont moins lissées par d'anciennes coulées de lave que celles de son autre face.

Les échantillons prélevés par Chang'e-6, de la terre et des roches, pourraient ainsi permettre d'en savoir davantage sur la formation et l'histoire du satellite naturel de la Terre. La sonde avait été propulsée le 3 mai dans l'espace depuis le centre de lancement de Wenchang, dans la province de Hainan (sud de la Chine). C'est une mission antérieure chinoise, Chang'e-4, qui avait réalisé le premier alunissage de l'Histoire de ce côté de la lune, en 2019.

La face cachée de la lune a été photographiée pour la première fois en 1959 par une sonde soviétique, et observée directement par un astronaute américain en 1968. La série de passages de missions successives Appolo l'ont rendue mythique dans l'épopée de la conquête spatiale : privées de signal radio durant leur disparition derrière la lune, les capsules perdaient tout contact avec la Terre durant cette phase. C'est d'ailleurs cette particularité qui pourrait fournir une exploitation possible de la face cachée de la lune : sans interférence de tout signal radio, un télescope géant pourrait y trouver un site d'installation idéal.