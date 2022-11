Sophie Adenot bientôt astronaute : ces dix Français qui sont allés dans l'espace avant elle

Il y a quarante ans exactement, le premier Français à décoller de la Terre est Jean-Loup Chrétien, un pilote de chasse né en 1938, sélectionné comme astronaute par l'agence spatiale française Cnes en 1980. Il a séjourné dans les stations soviétiques Saliout et Mir puis dans la navette spatiale américaine à l'occasion de trois missions, en 1982, 1988 et 1997, pour un total de 43 jours passés dans l'espace. "En moins de dix minutes, je me suis retrouvé en orbite, je découvrais les charmes de l'apesanteur. Par le hublot, j'ai vu la Terre... c'était un spectacle inoubliable", racontait-il à l'AFP en juin dernier, au sujet de son premier vol.