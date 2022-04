Test raté pour la méga-fusée SLS : la Nasa distancée dans la nouvelle course à la Lune ?

De Washington à Pékin, en passant par Moscou, la Lune fait de nouveau rêver. Et pour cause. C'est une étape indispensable à la préparation de l'envoi des premiers humains sur Mars. En effet, le terrain lunaire est considéré comme un laboratoire, un champ d'expérimentation idéal pour tester les technologies, appareils et véhicules, ainsi qu'un terrain d'entraînement pour les astronautes. Les connaissances acquises serviront aux futures missions martiennes. Le mois dernier, l'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé qu'elle suspendait son partenariat avec Roscosmos, l'Agence spatiale russe, en répercussions à l'invasion de l'Ukraine. Le retrait de l'ESA risque de perturber légèrement les plans de Moscou, sans remettre en cause leur exécution. Roscosmos prévoit toujours de lancer en août prochain un atterrisseur pour étudier le sol lunaire.

Et pour l'heure, dans ce remake des années 1960, rien ne dit que les Américains seront les premiers à toucher au but. Ces dernières années, Pékin a démontré qu'il peut aujourd'hui prétendre, sans avoir à rougir, au statut de grande puissance spatiale. Le 16 avril, trois astronautes chinois sont revenus sur Terre, après six mois dans la station spatiale chinoise Shenzhou-13, battant ainsi le record du plus long séjour jamais effectué par la Chine dans l'espace. Une nouvelle démonstration de force après celle de janvier 2019, lorsque la Chine a réalisé la prouesse de poser un engin spatial sur la face cachée de la Lune, une première dans l'histoire de la conquête spatiale. Si bien qu'aujourd'hui certains imaginent déjà que le prochain Neil Armstrong pourrait être chinois. Une prophétie qui apparaît, au regard de ce nouvel échec de la Nasa, de plus en plus crédible aux yeux des experts.