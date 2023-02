Le lancement d'une fusée de SpaceX interrompu 2 minutes et 30 secondes avant son décollage

L'agence spatiale américaine loue depuis peu les services de l'entreprise SpaceX pour acheminer ses astronautes vers le laboratoire volant. La capsule qui transporte l'équipage, nommée Endeavour, a déjà volé trois fois dans l'espace. Aux côtés de l'Émirati Sultan al-Neyadi et des Américains Sephen Bowen et Warren Hoburg, le Russe Andreï Fediaïev fait également partie du voyage, dans le cadre d'un programme d'échange maintenu malgré les tensions entre Washington et Moscou, un an après l'invasion russe en Ukraine. C'est la deuxième fois qu'un cosmonaute volera à bord de la nouvelle capsule de SpaceX.