SpaceX : la Nasa craint que la flotte de satellites entrave les prochaines missions spatiales

"La Nasa s'inquiète de la possibilité d'une augmentation significative de la fréquence des conjonctions et de leur impact éventuel sur les missions scientifiques et les vols spatiaux habités de la Nasa", a ainsi déclaré l'agence dans un document adressé à la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis.

Actuellement, selon la Nasa, il y a près de 25.000 objets en orbite autour de la Terre, et un peu plus de 6000 seraient à moins de 600 kilomètres de la surface terrestre. La flotte de satellites de deuxième génération que SpaceX souhaiterait déployer pourrait donc plus que doubler le nombre d'engins spatiaux dans l'espace. Or selon Jonathan McDowell, astrophysicien éminent, un tel nombre de satellites pourrait interférer avec les observations de l'espace par les astronomes.

"Je pense que nous avons besoin d'un peu plus de recul sur le bon fonctionnement de plusieurs milliers de satellites avant de passer à des dizaines de milliers de satellites", a-t-il expliqué au quotidien britannique The Guardian.