SpaceX : quand Elon Musk voulait acheter de vieux missiles nucléaires russes

"Et à un moment, l'un d'eux s'est penché, et il a craché sur les pieds d'Elon, puis sur mes pieds. Elon m'a dit : 'Il nous a craché dessus ?' J'ai dit : 'Oui, je crois qu'ils ne nous respectent pas trop", continue-t-il. "À partir de là, dans l'avion du retour, Elon a décidé qu'il construirait les fusées lui-même. Et, pour comprendre à quel point l'idée était folle à l'époque, il faut se rappeler que c'est un truc que seules les grandes puissances faisaient", souligne celui qui a aussi travaillé pour la Nasa. C'est au retour d'Europe de l'Est que le projet de toute une vie a, ensuite, pris forme.