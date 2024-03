Nouvelle tentative pour Starship : comment suivre en direct le décollage de la fusée géante de SpaceX

La plus grosse et la plus puissante fusée jamais construite va à nouveau s'arracher du sol. L'heure du lancement pour ce nouveau vol d’essai a été fixée au 14 mars, à 12h30 en France. TF1info vous dit comment assister en direct à ce lancement historique.

La mégafusée Starship fait son grand retour sur la rampe de lancement de la base de SpaceX à Boca Chica, au Texas. L’entreprise spatiale d’Elon Musk s'apprête à faire décoller sa fusée géante pour la troisième fois, après deux tentatives infructueuses en avril puis en novembre 2023. Lors du dernier vol d’essai (dont vous pouvez revoir les images dans la vidéo en tête de cet article), les trente-trois moteurs Raptor de l'engin spatial se sont tous allumés et ses deux étages avaient réussi leur séparation comme prévu, contrairement au premier décollage qui avait causé des dégâts importants sur le pas de tir.

D'une hauteur de 122 mètres, la fusée géante de SpaceX comporte deux parties : un étage supérieur (Startship), équipé d'un bouclier thermique sur sa face ventrale pour supporter une rentrée atmosphérique à haute vitesse, et un étage de propulsion (SuperHeavy), censé revenir se poser sur Terre après avoir propulsé le vaisseau à son sommet. Actuellement, c'est à la fois le lanceur le plus grand et le plus puissant au monde. La poussée du Starship est de 4000 tonnes au décollage. À titre de comparaison, c'est deux plus fois que la fusée européenne Ariane 6, qui aura une poussée de 1500 tonnes au décollage.

Où regarder le lancement ?

Ce nouveau vol d'essai sera retransmis en direct, comme les deux précédents. La compagnie a annoncé qu'elle lancera un flux vidéo pour suivre le lancement dès 12h30 (heure en France). Si tout se passe comme prévu, le compte-à-rebours en lui-même débutera un peu avant 13h00. Il sera possible de regarder le lancement via le compte @SpaceX sur le réseau social X et sur la chaîne YouTube de l'entreprise (uniquement en anglais). Un direct sur le site TF1info vous permettra d'assister à ce lancement historique avec des explications en prime.

Après s'être arrachée du pas de tir, la fusée géante de SpaceX tentera de faire un tour presque complet de la Terre, avant de plonger dans l'eau quelque part dans l'océan Indien. L’engin n'atteindra techniquement pas l'orbite terrestre, mais sera juste en dessous. Cette troisième tentative sera scrutée de très près par l'Agence spatiale américaine, qui entend utiliser une version remaniée du vaisseau Starship pour amener ses astronautes sur la surface lunaire (au plus tôt en 2026), lors de la mission Artemis 3.

Avant le lancement, l'entreprise spatiale a diffusé un communiqué, rappelant les enjeux de ce lancement. "Le troisième vol d'essai vise à tirer parti de ce que nous avons appris lors des vols précédents en tentant d'atteindre un certain nombre d'objectifs ambitieux, notamment la réussite de l'ascension des deux étages, l'ouverture et la fermeture de la porte de chargement de Starship, une démonstration de transfert de propergol pendant la phase d'ascension de l'étage supérieur, le premier rallumage d'un moteur Raptor dans l'espace et une rentrée contrôlée de Starship", a détaillé SpaceX, sur le site web consacré à ce vol test.