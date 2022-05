Des espèces de dauphins encore inconnues découvertes en Suisse

Une découverte pour le moins surprenante. Des chercheurs de l'Institut de paléontologie de l'université de Zurich, en Suisse, ont affirmé jeudi avoir identifié de nouvelles espèces de dauphins jusque-là inconnues. Des animaux qui sillonnaient les océans il y a 20 millions d'années.

À cette époque, des requins, poissons, dauphins et cétacés prospéraient en effet dans la mer qui recouvrait alors la Suisse, dont les rivages étaient colonisés par des crustacés, moules et oursins. Les conséquences d'un réchauffement du climat et d'une hausse du niveau des mers qui a inondé le plateau helvétique.