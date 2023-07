"Super Lune du cerf" : un brillant spectacle à admirer cette nuit

Un ciel particulièrement lumineux. Il sera possible d'observer dans la nuit de lundi à mardi une Super Lune, même à l'œil nu. Plus proche de la Terre que d'habitude, l'astre apparaîtra donc plus grand et plus brillant. Il sera en effet à 361.934 kilomètres de nous, alors qu'il tourne en orbite autour de notre planète à une distance qui varie de 356.000 à 406.000 km, dessinant donc une ellipse et non un cercle.

Pour être considérée comme "super-Lune", la lune doit être à la fois dans sa phase pleine et à son périgée - c’est-à-dire au moment où elle passe au plus près de la Terre.