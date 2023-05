Téléphonie : panne sur le réseau Orange, "le service Internet sur mobile fonctionnel" selon l'opérateur

De l'Aveyron, au Finistère, en passant par la Dordogne, le réseau Orange est perturbé. Plusieurs utilisateurs ont indiqué qu'ils rencontraient des problèmes via le site spécialisé Downdetector.

L'opérateur indique toutefois que "les services internet sur mobile sont fonctionnels et les appels fixes sont fonctionnels" et que "les équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir les services et présentent leurs excuses pour la gêne occasionnée". "Le cas échéant, nous invitons les clients à réitérer les appels et privilégier le 112 pour tout appel vers les services d'urgence", prévient Orange aux alentours de 19h, ce mardi.