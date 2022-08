Télescope James Webb : du CO2 détecté pour la première fois dans une exoplanète

Chaque jour, on en apprend un peu plus sur la composition de notre univers et à quoi il ressemble... réellement. Dernièrement, le nouveau télescope James Webb avait permis de capturer des images impressionnantes de la planète Jupiter, mais également de notre galaxie. Ce n'est pas tout. Pour James Webb, les découvertes s'enchaînent sans plus attendre. Selon une information de l'AFP, publiée jeudi 25 août, le télescope a aidé les scientifiques à détecter du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète (Planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil, NDLR), située à plus de 700 années-lumière de la Terre.