Un ancêtre de la baleine bleue pourrait battre le record de l'animal le plus lourd de tous les temps

Le premier fossile de Perucetus colossus a été découvert en 2010 dans le désert de la côte sud du Pérou par le paléontologue Mario Urbina. Mais cela "ressemblait plus à un rocher qu'à un fossile", selon Eli Amson. Au total, 13 gigantesques vertèbres - dont l'une pesait près de 200 kg - ont été trouvées sur le site, ainsi que quatre côtes et un os de la hanche. Le squelette entier du spécimen retrouvé au Pérou pesait, lui, entre cinq et sept tonnes, soit plus de deux fois le poids du squelette d'une baleine bleue. "Il s'agit sans aucun doute du squelette le plus lourd de tous les mammifères connus à ce jour, ainsi que de tous les animaux aquatiques", s'avance le scientifique.

Perucetus colossus "est très différent de tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent", conclut Felix Marx, expert en mammifères marins au musée néo-zélandais Te Papa Tongarewa, qui n'a pas participé à l'étude.