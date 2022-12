Un crâne de T-rex vendu 6,1 millions de dollars aux enchères à New York

Le prix de vente de ce fossile a irrité de nombreux paléontologues, selon le New York Times. Beaucoup de scientifiques craignent la disparition progressive des spécimens de dinosaures, qui partent de plus en plus dans des collections privées. "Nous espérons toujours qu’il sera acheté par une institution ou un particulier qui en fera un don", expliqué le paléontologue James G. Napoli au New York Times avant la conclusion de la vente. Désormais acquis par un particulier, nombre de paléontologues espèrent qu'il sera prêté à un musée et montré au grand public.