Un défilé de planètes observable à l'œil nu au lever du Soleil, ces jours-ci

Si depuis des millénaires, nos ancêtres observent le ciel et le positionnement des astres par rapport aux étoiles pour se repérer dans les saisons, notre mode de vie et la pollution lumineuse nous ont déconnectés du ciel. "On l'oublie souvent, mais les Grecs se sont inspirés de ces planètes pour donner les noms des jours de la semaine. L'observation de ce phénomène est donc l'occasion de revivre une expérience qui a plus de 2000 ans", s'enthousiasme Eric Lagadec.