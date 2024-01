Ce fossile vieux de 1,75 milliard d’années fournit la première preuve de production d'oxygène par photosynthèse

De minuscules fossiles vieux de près de deux milliards d'années fournissent les premières preuves de l'existence de la photosynthèse sur Terre. Cette découverte stupéfiante va permettre de mieux comprendre comment sont nés les premiers écosystèmes et, plus largement, comment la vie est apparue sur notre planète.

De minuscules fossiles à l’origine d’une grande découverte. Lors de fouilles sur un site connu sous le nom de McDernott, situé dans un désert du nord de l’Australie, une équipe de scientifiques a extrait de la roche des bactéries à l’état de fossile dont l’âge est estimé entre 1,73 et 1,78 milliard d’années. Les chercheurs les décrivent comme des Navifusa majensis, un type présumé de cyanobactéries. C'est le nom qu'on donne aux micro-organismes qui, comme les plantes, tirent parti de l'énergie solaire afin de fabriquer de l'oxygène, un mécanisme connu sous le nom de photosynthèse.

Ces travaux de recherche, dont les résultats ont été publiés cette semaine dans la revue scientifique Nature, pourrait permettre de mieux comprendre comment sont nés les premiers écosystèmes terrestres et, plus largement, comment la vie est apparue sur notre planète. "Notre étude fournit une preuve directe de la présence de cyanobactéries métaboliquement actives réalisant la photosynthèse oxygénique", a déclaré Catherine Demoulin, paléomicrobiologiste de l'Université de Liège (Belgique) et auteure principale de l('étude, dans un communiqué.

Images montrant des spécimens de microfossiles de Navifusa majensis, un type présumé de cyanobactérie. - DEMOULIN ET AL. / NATURE

En des termes moins savants, cette découverte fournit aux scientifiques de précieux indices pour dater plus précisément le moment où la photosynthèse est apparue sur Terre. En procédant à une analyse au microscope, son équipe a pu identifier à l’intérieur de ces micro-organismes (voir ci-dessous) des structures remarquablement similaires aux membranes thylakoïdes qu'on trouve à l'intérieur des cellules des organismes photosynthétiques modernes possédant le pigment chlorophylle, qui permet d’absorber la lumière nécessaire à la photosynthèse.

Sans la photosynthèse, pas de vie sur Terre !

Jusqu'à cette découverte, la présence de thylakoïdes dans des micro-organismes ne remontait qu'à environ 600 millions d’années. Ces minuscules fossiles représentent donc la plus ancienne trace à ce jour de production d’oxygène par photosynthèse. Pour rappel, ce processus exploite la lumière du Soleil pour convertir l'eau et le dioxyde de carbone en glucose et en oxygène. Ce mécanisme biologique est à la base de la survie de presque tous les êtres vivants : non seulement les organismes photosynthétiques constituent la base de la plupart des réseaux alimentaires, mais leurs processus métaboliques remplissent l'atmosphère de l'oxygène respirable dont la plupart d'entre nous avons besoin pour survivre.