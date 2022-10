Une éclipse partielle de Soleil visible en France le 25 octobre

Le phénomène sera visible partout en France, mais sera plus marqué dans le nord-est. Ainsi, selon l'IMCCE, la Lune masquera 19,5% du soleil à Strasbourg, 18,4% à Metz et 17,2% à Lille, mais uniquement 5,4% à Toulouse et 3,5% à Pau. Les grandes villes ne sont pas épargnées : ce taux est de 11,8% à Lyon et 13,7% à Paris.

L'éclipse partielle commencera à 11h15 dans la partie nord du pays, et vers 11h30 dans la partie sud, avant de se terminer autour de 13h.