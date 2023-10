Une équipe de chercheurs a élaboré la plus grande carte du cerveau humain jamais réalisée

Le cerveau humain est une machine incroyablement complexe, dont on ignore encore beaucoup. Mais une nouvelle étape vient d’être franchie et pourrait améliorer notre compréhension de cet organe aux mille et un secrets. Une équipe internationale de recherche a dévoilé ce vendredi 13 octobre une cartographie du cerveau humain, la plus précise jamais établie.

Ce travail minutieux, qui s'inscrit dans le cadre du programme de recherche américain "BRAIN", a permis d’identifier quelque 3000 types de cellules cérébrales humaines, à l’origine de nos émotions, de la pensée, de la mémoire et aussi de la maladie. Les scientifiques espèrent mieux en comprendre les mécanismes sous-jacents avec l'aide de cette "boîte à outils".