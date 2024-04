Une image incroyable de l'éclipse capturée à Toronto ? Des milliers de personnes se font piéger en ligne

Phénomène rare, l'éclipse solaire du 8 avril a été visible par une partie de l'Amérique du Nord. De nombreuses images ont été relayées en ligne, dont certaines totalement fausses. Parmi elles : une photo soi-disant capturée à Toronto, mais qui était apparu sur les réseaux sociaux plusieurs jours avant.

Visible à travers une partie de l'Amérique du Nord, l'éclipse solaire du 8 avril a été capturée en images par de nombreux vidéastes et photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Parmi les multiples clichés partagés en ligne, certains ont connu un écho particulier sur les réseaux sociaux. C'est le cas d'une photo qui aurait été prise au Canada et qui a cumulé, après sa publication, plus d'un million de vues. Si elle est impressionnante au premier regard, elle n'a toutefois pas été prise durant l'éclipse.

Apparue en ligne dès le 2 avril

Cette image montrerait la ville canadienne de Toronto, au Canada. La présence d'une grande tour, la "CN Tower", permet de confirmer cette localisation, mais ne garantit toutefois pas l'authenticité du cliché. Plusieurs éléments viennent rapidement susciter le doute : en premier lieu, le fait que le ciel semble très dégagé. Car des vidéos postées sur les réseaux sociaux par des habitants de Toronto ont témoigné du fait que le ciel était gris le 8 avril, ne permettant pas de profiter pleinement du spectacle.

Dans le même temps, la position du soleil apparaît incohérente. En utilisant le site "SunCalc", il est possible de déterminer dans quelle direction se trouvait notre étoile. Avec un ciel dégagé, l'éclipse aurait été aperçue en regardant vers le sud ouest. Or, sur l'image relayée en ligne, l'alignement des buildings suggère une position du soleil plein nord.

Il fallait regarder en direction du sud ouest à Toronto le 8 avril, afin d'espérer observer l'éclipse solaire. - Capture écran SunCalc.org

Ces doutes sont confirmés par une recherche d'image inversée. En remontant jusqu'à la première publication du cliché, on s'aperçoit qu'il a été partagé sur un compte Instagram qui l'a mis en ligne le 1er avril.

L'auteur, un certain Taylor Holm, se présente comme un spécialiste des créations numériques. Cette image relayée sur son compte n'était en réalité qu'un poisson d'avril : "L'éclipse est survenue plus tôt que prévu", glissait-il avec humour, assumant dans les commentaires avoir eu recours à des logiciels de retouche d'images. Une fois l'éclipse passée, il s'est désolé de voir sa création reprise très sérieusement sur les réseaux sociaux, ainsi que par certains sites d'informations peu regardant quant à la fiabilité des contenus qu'ils mettent en avant. Holm incite d'ailleurs ses abonnés à signaler les publications trompeuses pour éviter qu'elles continuent à induire en erreur des internautes.

