Une détonation a été entendue jeudi en Méditerranée. Les habitants et touristes ont d'abord cru à un tremblement de terre. La chute d'une météorite pourrait être finalement à l'origine du bruit selon des experts.

Un bruit étrange qui a été entendu par des milliers de personnes au moins. Une mystérieuse détonation perceptible en Méditerranée, dans l'archipel toscan et en Corse, que les autorités, les habitants et des touristes ont d'abord attribué à un tremblement de terre, pourrait avoir été causée par la chute d'une météorite, ont déclaré jeudi des experts.

La ville de Campo nell'Elba, sur l'île touristique italienne d'Elbe, a déclaré sur Facebook qu'une station de repérage proche avait "capté un événement sismique et acoustique ressenti par tout le monde" à 14h30 GMT. Les médias corses ont indiqué que l'événement avait aussi été ressenti sur l'île française.

Du tremblement de terre à la météorite

Le président du gouvernement régional de Toscane, Eugenio Giani, a tout d'abord déclaré qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, avant de faire marche arrière après que l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) eut balayé cette hypothèse.

De son côté l'armée de l'air italienne a indiqué à Eugenio Giani n'être en rien impliquée. "Le type d'événement à l'origine d'une secousse qui a été ressentie par beaucoup comme un tremblement de terre sur toute la côte toscane et dans certaines zones intérieures, n'est pas encore confirmé", a écrit Giani sur les réseaux sociaux.

600 kilomètres par seconde

Ce qui a été à l'origine de la secousse se déplaçait à une vitesse de 600 kilomètres par seconde, ont précisé l'institut de géophysique de la région et l'université de Florence dans un communiqué.

"L'hypothèse d'une météorite entrant dans l'atmosphère semble la plus probable et correspond aux données enregistrées", ont estimé ces sources. Selon une source anonyme de l'agence italienne de protection civile citée par le quotidien italien Corriere della Sera, "l'impact aurait été enregistré par des sismographes. L'hypothèse la plus probable reste celle d'un avion".

Ce n'est pas la première fois que de mystérieuses détonations sont entendues sur l'île d'Elbe, précise le Corriere della Sera. Des événements similaires survenus en 2012, 2016 et 2023 n'ont pas encore été expliqués.