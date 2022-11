Une nouvelle éclipse totale de Lune traversera la Terre le 8 novembre

Un spectacle que les Français de métropole ne pourront toutefois pas observer. "L'éclipse n'y sera pas visible", indique l'IMCCE, qui précise que "la Lune sera déjà couchée au moment de l'entrée dans la pénombre et se lèvera après la sortie de la pénombre". En revanche, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française pourront parfaitement la visionner. "La phase de pénombre et l'entrée dans l'ombre seront également visibles depuis les Antilles et la Guyane avant le coucher de la Lune", explique encore l'IMCCE.