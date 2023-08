Une "super lune bleue" illuminera le ciel nocturne à la fin du mois d'août

Dans la nuit du 30 au 31 août, pour la deuxième fois en un mois, sa sphère ronde illuminera le ciel nocturne. L’astre sera à son périgée, c’est-à-dire le point le plus proche de la Terre, ce qui lui vaut l’appellation de "super lune". De ce fait, elle apparaîtra légèrement plus grande et plus brillante qu’habituellement. Et comme elle survient au cours du même mois que la précédente, ce sera aussi ce qu’on appelle une "lune bleue".