Univers : les images en couleurs du télescope James Webb sont-elles fidèles à la réalité ?

Peut-on dire que les images qui nous sont dévoilées, riches de couleurs, sont "réalistes" ? Oui... Et non. Il faut bien préciser que ces clichés ne représentent pas directement ce que verrait notre œil s'il était capable de zoomer de manière considérable. Puisque nous sommes incapables de percevoir les infrarouges, les données du James Webb ont été en quelque sorte "traduites", converties par de puissants logiciels avant d'être retranscrites avec des couleurs accessibles à notre regard. "Le rouge correspond à l'infrarouge le plus lointain, le vert est le plus proche", des couleurs utilisées de manière identique par les scientifiques à travers le monde et répondent à des "conventions".

La lecture de ces couleurs se révèle instructive : plus elles tendent vers le rouge, plus elles sont lointaines. Une distance qui est également synonymes d'un âge reculé. Il s'agit d'informations qui nous renseignent sur la "jeunesse" de l'univers, peu après le Big Bang. On comprend ainsi que si les couleurs observées sur les clichés du James Webb sont recréées pour rendre visibles à nos yeux des lumières qui leur échappent d'habitude, il s'agit ici de représentations réalistes, puisque basées à 100% sur des données scientifiques recueillies par le télescope.

L'ancêtre du James Webb, le célèbre Hubble, se concentrait pour sa part essentiellement sur la lumière visible. Les clichés délivrés à l'issue de ses observations nécessitaient ainsi des ajustements bien moindres pour être présentés au grand public. Devant les nouvelles images qui nous parviennent au jour le jour, Lucie Leboulleux confie en tout cas une sincère émotion. "Je pense que c’est peut-être différent en tant que scientifique", glisse-t-elle. "On ressent un vrai émerveillement, mais on perçoit aussi cela comme l’aboutissement d'un immense travail pour les gens impliqués dans ce projet."