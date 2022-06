"C'est magnifique !" : les plus belles images de la "Super Lune des fraises"

C'est un spectacle dont on ne lasse pas. Sa sphère ronde et brillante trônait majestueusement dans le ciel un peu partout dans le monde la nuit dernière. Et pour cause, c’était l’une des plus grosses pleines lunes de l’année, d'où son appellation de "Super Lune". Du fait de la proximité de l’astre nocturne avec la Terre ce soir-là, ce qu’on appelle communément son périgée, le disque lunaire est apparu, de ce fait, un peu plus grand et lumineux qu’à l’ordinaire dans le ciel nocturne, une simple illusion d'optique.

La Lune se trouvait alors à environ 357.000 kilomètres de nous (contre 384.000 habituellement), une différence notable mais qui s'avère difficilement perceptible à l'œil nu. Quant à son surnom de "Super Lune des fraises", il relève, tout simplement, du folklore. En effet, comme l’explique le site spécialisé Space.com, qui cite la Nasa, il fait référence au nom qu’attribuait à cette pleine lune certaines tribus amérindiennes, "car elle coïncide avec la saison de récolte des fraises dans certaines parties des États-Unis et du Canada".