Des orques coulent (encore) un voilier : comment expliquer ces attaques ?

TF1info : Ce phénomène a-t-il déjà observé par le passé et ailleurs dans le monde ?

Paula Mendez-Fernandez : On constate une recrudescence des interactions entre les orques avec des navires de plaisance depuis 2020 et dans une zone qui s'étend du détroit de Gibraltar jusqu'au Golfe de Gascogne en passant par la Galice. On constate que les orques ciblent exclusivement des voiliers. Elles s'en approchent pour jouer avec le safran (le gouvernail, ndlr) en donnant des coups avec leurs têtes et finissent par briser la coque. C'est une sous-population d'orques qui vient chaque année dans les eaux au large. Ce type d'interactions n'a été observé, pour l'instant, qu'au large des côtes européennes et pas dans le reste du monde. C'est une sous-population d'orques bien identifiée qui en est à l'origine. Elles migrent chaque année au large du Portugal et de l'Espace pour se nourrir de thons. Habituellement, ces animaux quittent le détroit de Gibraltar vers la fin de l'été pour se diriger vers le nord. Mais on s'aperçoit, avec cette nouvelle attaque, qu'elles restent dans la zone plus longtemps qu'on ne le pensait.