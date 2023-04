VIDÉO - Aurores boréales : pourquoi elles ont à nouveau illuminé le ciel de France

À 23h, dans la nuit de dimanche à lundi, l’obscurité laisse place à festival de couleurs. Du bleu, du rouge, du violet, puis du vert émeraude... Dans toute la France, astronomes amateurs et professionnels ont eu la chance d'assister à un spectacle époustouflant. Un moment féérique que certains ont su capter, munis de leur appareil photo. "Je prends ma voiture, je file et trouve un point de vue dégagé plein Nord", raconte l'une d'entre eux dans le JT de 20H de TF1. "On pose les appareils et, avec une pause longue, la magie opère."

"J'ai commencé à faire mes photos et c'est là que j'ai vraiment distingué les premières lueurs vertes et rouges, caractéristiques des aurores boréales", poursuit un autre de ces photographes amateurs, qui a pu profiter d'"une bonne demi-heure de spectacle". "C'est magnifique. On a l'impression que c'est comme un nuage phosphorescent qui se déplace assez vite."