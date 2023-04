VIDÉO - Un phénomène rarissime en France : comment les aurores boréales se forment-elles ?

Une aurore boréale apparaît quand des jets de particules chaudes et magnétiques, générés par des éruptions solaires, atteignent l'environnement de la Terre. Les flux de particules ionisées projetées à des vitesses colossales frappent alors le champ magnétique terrestre, qui sert de bouclier protégeant la planète. "Pour faire très simple, c'est la rencontre du vent solaire avec l'atmosphère de la Terre et cela va produire une excitation des atomes et des molécules qui va finalement faire un genre de plasma et de très belles lumières au-dessus des nuages", explique Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société astronomique de France, dans le reportage du JT de 13H à retrouver en tête de cet article.

La lumière du Soleil met seulement huit minutes pour parvenir jusqu'à la Terre, mais le flux de particules ionisées associé à une éruption met deux jours pour arriver au bout des 150 millions de kilomètres à parcourir. En France, astronomes amateurs et professionnels étaient donc aux aguets dimanche soir, après l'annonce d'une éruption solaire survenue vendredi. Le résultat est un spectacle nocturne pouvant durer des heures.