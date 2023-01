Avion du futur : Airbus s'inspire du vol de l'albatros pour inventer des ailes révolutionnaires

L’idée ? S’inspirer de la technique de vol de ce grand oiseau marin pour mettre au point un système d’ailes le plus flexible.

"Cet oiseau de mer peut verrouiller ses ailes au niveau des épaules pour voler de longues distances sans se fatiguer", explique, dans un communiqué, le groupe.

De quoi améliorer les performances de ses aéronefs qui seraient alors en mesure de s'adapter en temps réel aux conditions de vent et de bénéficier de gains aérodynamiques et mécaniques importants. À la clé, des turbulences en moins pour les passagers et des économies importantes en carburant.