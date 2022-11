Bretagne : comment deux Sherlock Holmes ont retrouvé l'épave du dernier Terre-neuvas

Eric Le Gall et Bruno Jonin sont des archéologues amateurs, deux passionnés en quête de navires et d'histoires oubliées, immergés au sud de la Bretagne. Ces chercheurs d'épaves explorent les abîmes, et parfois, leurs recherches démarrent dans les profondeurs des archives départementales. La presse des années passées est une mine d'informations.

Le mot-clé "naufrage" tapé dans la base de données lui signale qu'un navire a été emporté par la mer en 1930. Il s'agit du trois-mâts Dustu, l'un des derniers Terre-neuvas à encore naviguer à cette époque. Cette goélette transportait des marchandises de port en port, jusqu'à ce que la météo perturbe son trajet. Le bateau a alors "touché une roche" et "coulé à 4 milles au large de Benodet (dans le Finistère)", indique un journal de l'époque.