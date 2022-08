Cap Canaveral : tous les regards tournés vers la Lune

Ils sont déjà installés, impatients de voir décoller la plus grande fusée jamais construite. Ils viennent de Floride en voisin ou de l'autre bout du pays. Certains ont conduit plus de seize heures. Entre 200 et 500 000 personnes sont attendues le long de la "Côte de l'Espace". En attendant, ils regardent passer les immenses bateaux de croisière et observent le lancement en guise d'apéritif d'une autre fusée, le Falcon 9 de SpaceX.