ChatGPT : polémique sur cette intelligence artificielle qui fait les devoirs à votre place

Aux États-Unis, pays où a été conçu ce ChatPGT, la question de son usage s'est très vite posée au sein du corps enseignant. Un sujet qui s'est posé aussi en Australie où la mi-décembre, quelques semaines après la mise à disposition de l'outil par la start-up californienne OpenAI, pas moins de huit universités ont expliqué qu'elles modifiaient leurs examens. Dans le même temps, elles expliquaient que désormais, l'usage d'une IA par les étudiants serait apparentée à une forme de triche.

En pratique, cela va entraîner en 2023 la mise en place de tests qui seront à présent "surveillés" avec "un recours accru au papier et au stylo", a assuré la dirigeante du "groupe des huit" Vicki Thomson. Outre-Atlantique, les écoles publiques de New York ont de leur côté restreint l'accès au ChatGPT sur leurs différents réseaux et terminaux. Un choix opéré suite au récit par les médias des tendances émergentes sur TikTok, où l'on voit un nombre croissant d'élèves se servir de l'outil dans le cadre scolaire. Que ce soit pour résoudre des opérations mathématiques ou rédiger une partie de leurs devoirs à la maison.

Ce recours à l'IA "ne permet pas de développer des compétences de réflexion critique et de résolution de problèmes, qui sont essentielles à la réussite scolaire et à la réussite tout au long de la vie", a déploré à l'AFP Jenna Lyle, la porte-parole du département éducation de la ville de New York. Elle assume ainsi de se classer parmi les opposants à ces outils dans le domaine éducatif.