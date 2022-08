Comment expliquer ces canicules à répétition

Seulement, des études montrent que ce courant peut parfois se diviser en deux. C'est ce qu'on appelle le "double jet-stream". Les vents du nord montent vers la Scandinavie, ceux du Sud vers la Méditerrannée. Mais aucun ne traverse l'Ouest de l'Europe, et notamment l'Hexagone. Par conséquent, l'anticyclone est pris au piège. Selon des observations menées depuis 40 ans, le phénomène est de plus en plus fréquent notamment dans le pays et pourrait être l'une des conséquences du dérèglement climatique.